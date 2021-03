Arnhems ‘pyromanenkoppel’ hoort stevige straffen eisen voor reeks autobranden in de stad

Arnhem telde in het jaar 2020 een recordaantal autobranden. In totaal moesten de plaatselijke hulpdiensten 135 keer uitrukken vanwege melding van een autobrand in de stad.



Vooral in het voorjaar was het veelvuldig raak, met april als absolute piekmaand. In iets meer dan een week gingen toen zeker vijftien auto's alsmede kliko’s en containers in vlammen op. In de nacht van 20 op 21 april ging het zelfs om zes autobranden in één uur tijd.