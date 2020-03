Arnhems restaurant loopt schade op door brand in meterkast

Coronacri­sis: stroopwa­fel­bak­kers van De Lunchclub in Arnhem verkopen nu desinfec­tie­spray

10:47 ARNHEM - In het stadshart van Arnhem is de lange rij van lekkerbekken voor de stroopwafels van De Lunchclub aan de Jansstraat in Arnhem even verleden tijd. In plaats daarvan verkopen Mike Post en Jess Plaschek tijdelijk desinfectiespray voor mensen die hun handen tijdens de coronacrisis smetvrij willen houden. ,,Ik kan niet stil zitten", zegt Post. ,,Ik moet wat doen.”