Arnhems slechtste plek wordt eerst nog wat slechter, en daarna wordt-ie groener en koeler

De lelijkste straat van Arnhem, wordt-ie wel genoemd. Maar dat moet veranderen. De Ir. J.P. van Muijlwijkstraat moet groener worden. En koeler. En misschien ook wel cooler. Het werk aan de drukke verbinding tussen Velperweg en centrumring is inmiddels begonnen, en dat gaat ook nog wel even duren.

De ‘Van Muijlwijk’ ging in 2016 strijken met een twijfelachtige eer. Op voorspraak van lezers van De Gelderlander en sprekers op bijeenkomsten van architectuurcentrum Casa haalde de straat niet alleen de shortlist van de zogenoemde Petprijs van Casa. De Van Muijlwijkstraat won die verkiezing ook (en met overtuiging), als ‘slechtste plek van Arnhem’.

Niet alleen inwoners van de stad zijn die mening toegedaan. In het stadhuis zijn ze het er roerend mee eens. ‘Versteend, onaantrekkelijk en een barrière voor de omliggende buurten’, was vorig jaar februari de conclusie daar. Er was ook al een plan, om de straat groener en daarmee koeler te maken en gemakkelijker over te steken voor voetgangers.

Ondergrond neemt gemakkelijker regenwater op

Met de uitvoering van dat plan is een start gemaakt. Althans, er wordt druk gewerkt in de deels voor verkeer afgesloten straat. Vooruitlopend op de herinrichting worden kabels en leidingen vernieuwd en vinden rioolwerkzaamheden plaats. Dat gebeurt op zo’n manier dat voetgangers en fietsers er het minste last van hebben, legt een gemeentewoordvoerder uit.

Als die klus is geklaard, is het de beurt aan de eigenlijke vernieuwing van de Van Muijlwijkstraat, met onder meer een ondergrond die gemakkelijker regenwater opneemt dan al het steen dat er nu ligt. Dat moet voorkomen dat lager gelegen wijken, zoals in het verleden, bij hevige regen te maken krijgen met wateroverlast.

De gemeente verwacht nog tot in september bezig te zijn. Zo lang moeten weggebruikers nog rekening houden met hinder. Op het groen moet de Arnhemmer nog wat langer wachten, maakt de woordvoerder duidelijk: ,,Vanwege het plantseizoen wordt het groen geplant in december of januari.”

Volledig scherm De gemeente Arnhem wil de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, volgens velen de lelijkste straat van Arnhem, een metamorfose geven. Hier een impressie. In het inzetje de oude situatie. © gemeente Arnhem

