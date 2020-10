Arnhems stel koopt half jaar na dato alsnog zijn verbrande bouwval om er een droomhuis van te maken

Veel hulp voor door brand getroffen gezin en aannemer: ‘Het zijn echt lieve reacties!’

20 april ARNHEM - Aannemer Leo Otten die afgelopen vrijdag aan de slag zou gaan in de verbrande woning aan de Laan van Klarenbeek is overspoeld met klussen. Daarmee kan hij het gat in zijn agenda van tien weken dat door de brand was ontstaan ruimschoots vullen. Dat schrijft de aannemer op Facebook.