Arnhems stel 'wint' Frans kasteel in tv-programma

Chrystel Speets (33) en Jasper van Heijst (35) uit Arnhem zijn de verhuisdozen al aan het pakken. Ze kunnen hun geluk niet op. Ze hebben maandagavond op Net 5 de finale gewonnen van het televisieprogramma 'Je droom achterna: een Frans kasteel'.

Hieraan namen vijf koppels deel die bereid waren alles in Nederland achter te laten om beheerder van een eeuwenoud kasteel in het Franse dorp Quinéville, in de kop van Normandië, te kunnen worden. Ze kregen een reeks opdrachten: van het opnieuw inrichten van de receptie tot aan het opknappen van de beheerderswoning.

Spannend

Chrystel en Jasper krijgen in Normandië onder andere de verantwoordelijkheid over het beheer van het landgoed en de exploitatie van het landhuis, inclusief aansturing van een tiental personeelsleden, van kokkin tot tuinman. Het kasteel omvat een hotel met 35 kamers en een restaurant. ,,Het is spannend, maar we hebben er vooral heel veel zin in.’’

Het Arnhems stel houdt zijn huis in de Gelderse hoofdstad nog even aan. Hun vertrek op korte termijn is vooralsnog voor de duur van een half jaar.

Het duo komt in dienst van Hans Musegaas, de eigenaar van een groot landhuis uit 1712, gebouwd op de gewelven van een 14-de eeuws kasteel. Als het wederzijds bevalt, tekenen ze een meerjarig contract.

Buren werden stel

Chrystel en Jasper zijn beiden zelfstandig ondernemer en al vier jaar buren. Ze raakten bevriend en uiteindelijk sloeg de vonk over. Sinds een jaar zijn ze een stel. De twee hebben voor de toekomst trouw- en kinderplannen.

De twee speelden al langer met het idee in het buitenland een Bed &Breakfast of hotel te beginnen. Het streven was in 2021 te emigreren. Dat doen ze dus nu.