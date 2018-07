Arnhems terras bij de twintig beste van het land

kaartARNHEM - Het terras van restaurant De Staat in Arnhem behoort tot de twintig leukste en mooiste van het land. Het Arnhemse etablissement staat op nummer 19 in de nieuwe Terras Top 100 van horecavakblad Misset Horeca.

,,We bieden de hele dag door de beste service en kwaliteit. We zitten in het oude Waaggebouw uit 1761 aan de Markt. Ik denk dat de ambiance ook onze hoge notering verklaart’’, laat mede-eigenaar Mathijs Gielen blij weten. Met zijn partner Lisanne Fioole serveert Gielen traditionele én moderne gerechten uit de wereldkeuken. ,,Zeven dagen in de week.’’

De terrasbezoeker in het verspreidingsgebied van de Gelderlander komt er verder bekaaid vanaf. De regio heeft slechts een handvol bescheiden noteringen. Die zijn voor De Groes in Zelhem (52), De Oranjerie in Ruurlo (59), De Oude Herbergh in Oosterbeek (75) en Jan & Jan in Didam (95).

Parel Annemarie

Quote Het winnen van de terras­prijs zou niet hebben opgewogen tegen deze verdiende uitverkie­zing Wel werd Annemarie Bruines (32) van eetcafé De Groes verkozen tot 'Parel van het Jaar' ofwel beste serveerster. ,,We hebben haar voorgedragen, omdat ze veel tegenslag heeft gehad’’, vertelt haar trotse baas Taco Torst.



Bruines kreeg afgelopen jaar, na een herseninfarct, te horen dat ze lijdt aan MS. ,,Ondanks dat blijft ze optimistisch en vrolijk, en viert ze elke dag als een feestje.’’ Torst is net zo blij als Bruines zelf: ,,Het winnen van de terrasprijs zou niet hebben opgewogen tegen deze verdiende uitverkiezing.’’

Publieksprijs

't Gerecht uit Heerenveen voert de top-100 aan. Kasteel TerWorm uit Heerlen eindigde op de tweede stek, het brons ging naar Diverso in Nederweert. De publieksprijs was voor De Oale Ste in Nijverdal. Ruim 14.000 mensen brachten hun stem uit. Eetcafé De Groes in Zelhem eindigde als vierde.

De Waldhoorn in Otterlo eindigde als negende bij het publiek. Verder behaalden Welgelegen in Groenlo (12), De Heikamp in Ruurlo (14) en De Oranjerie in Ruurlo (16) mooie publieksscores.

Jury

De Terras Top 100 wordt al sinds 2008 bekendgemaakt door Misset Horeca. Dit jaar deden 400 terrassen mee, allemaal zijn ze bezocht door een vakjury. De juryleden letten op netheid, meubilair, begroeting, bestelling opnemen, uitstraling, het uitserveren, afruimen en afrekenen. De beste honderd krijgen een laatste aangekondigd bezoek. Daarbij wordt ook met de ondernemer gesproken en een kijkje in de keuken genomen.