Arnhems testinstituut voorspelt: ‘Over tien jaar geen kunstgras van gemalen autobanden meer’

Met zijn hand graait Gert-Jan Kieft in een klein bakje met groene korrels. De laboratoriummanager van Kiwa ISA Sport laat ze tussen zijn vingers bewegen en één voor één naar beneden vallen. ,,Dit is TPE’’, klinkt het. Even verderop liggen de bekende zwarte stukjes rubber, die ook voor kunstgrasvelden worden gebruikt.



Tot drie jaar geleden bestond ongeveer negentig procent van het kunstgras dat Kieft en zijn collega’s in hun lab op sportcentrum Papendal in Arnhem testten uit dit zogenoemde SBR-rubber. Nu bedraagt dat percentage ‘nog maar’ 40 procent, vertelt hij. Volgens Kieft heeft het alles te maken met de twijfels die inwoners van gemeenten, als Duiven en Heumen, nog hebben over de schadelijke gezondheidsgevolgen.