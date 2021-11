Arnhems vakantieoord verkocht, huurders ‘overvallen’: ‘Zo'n plek en gemeenschap vind ik nooit meer’

In Arnhem klinkt het startsein voor planten van 100.000 bomen en struiken in Gelderland. ‘Nog meer bomen nodig om CO2 af te vangen en de zee in Zandvoort te houden’

In heel het land werd gisteren de Nationale Boomfeestdag gevierd. In Arnhem gaven kinderen van bassischool de Sterrenkring het startsein voor het aanplanten van 100.000 bomen en planten in Gelderland.

10 november