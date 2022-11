Arnhems veilinghuis zoekt bestemming voor meer dan 15.000 knuffelkonijnen: ‘Weggooien geen optie’

Broodje Noord opent de deuren, iets later dan gepland, in Arn­hem-Zuid

ARNHEM - Broodje Noord, een bekende broodjeszaak in het noorden van Arnhem, komt naar het zuidelijke deel van de stad. Johannes Beumkes is samen met Roy van der Veen eigenaar van de broodjeszaak en vertelt over de aanstaande opening.

4 november