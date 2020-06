Arnhems verhuurbedrijf aan evenementen failliet door coronacrisis: ‘Afscheid met pijn in het hart’

Het bankroet is volgens Borghans voor 100 procent toe te schrijven aan de coronacrisis. De onderneming is namelijk afhankelijk van toelevering aan de evenementenbranche die al maandenlang plat ligt. In ieder geval tot september komt daarin ook geen verandering.



Het verhuurbedrijf, voor zover bekend, het eerste grote Arnhemse bedrijf dat is omgevallen door corona. Arma zou deze maand toeleverancier zijn van het Oerol Festival op Terschelling en komende maand het eetfestijn ArnhemProeft van dienst zijn. Het gaat dan om verhuur van onder andere tafels, stoelen, bestekken, complete barinrichtingen en verlichtingsinstallaties.



17 banen weg

Door het faillissement zijn zeventien personeelsleden van het verhuurbedrijf hun baan kwijt. Voor hen is inmiddels een uitkering aangevraagd.



Marc Sanders, directeur/grootaandeelhouder van het alom bekende familiebedrijf, wil een doorstart maken. De onderneming is door zijn vader opgezet en bestaat al meer dan veertig jaar. Sanders wil de onderneming in afgeslankte vorm, met één of twee oud-personeelsleden, onder de vlag van Arma Verhuur Horeca voortzetten. In afwachting op betere tijden.