Arnhems wokrestaurant geeft honderd gratis maaltijden weg

De favoriete plek van Arnhemse Michella Kox móet drie keer per week naar de zonnebank

11:28 ,,Dit is het beste dat een mens kan krijgen.’’ Met een tevreden gevoel stapt Michella Kox (38) haar cabine uit in de Arnhemse zonnestudio Sunshine Island. De veelbesproken realityster is niet weg te slaan van de zonnebank. ,,Ik ga nóóit van m'n leven bleek rondlopen in de winter. Een bruine tint op m'n gezicht, dat is Michella.’’