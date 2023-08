Arnhemse (50) verdachte van brute overval in Altforst woonde bij slachtoffer Hans

Niet stikstof, maar vol stroomnet blokkeert aanleg van deze woonwijken: 'Dit heeft grote gevolgen’

De bouw van de wijken De Pas en Vinkenhof in Elst loopt flinke vertraging op. En dat geldt ook voor het realiseren van het nieuwe zwembad en sportcentrum in het dorp. Elektriciteitsnetbeheerder Tennet heeft Overbetuwe laten weten deze bouwprojecten pas in 2027 (zwembad) en 2029 (woonwijken) op het stroomnet aan te kunnen sluiten.