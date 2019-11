Arnhemse advocaat werd in Huissen belaagd door oud-cliënt

Topscorer Sherwin Grot stapt per direct op bij hoofdklas­ser DUNO

27 november DOORWERTH - Sherwin Grot is weg bij DUNO. De 29-jarige aanvaller laat weten per direct op de stappen bij de zaterdaghoofdklasser in Doorwerth en op zoek te gaan naar een andere club. Maandagavond was hij nog op de training van DUNO, woensdagavond verscheen hij niet.