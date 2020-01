Arnhemse afperser ‘bang om te praten’ uit vrees voor motorbende

Dat is althans de stellige overtuiging van de officier van justitie, die een jaar gevangenisstraf eiste tegen de 39-jarige Patrick V. uit Arnhem.



Hoewel die op een vorige zitting had toegezegd voor de rechtbank een verklaring te zullen afleggen, hield hij vandaag in Zwolle de kaken vooral op elkaar, ‘omdat er pers in de zaal zit’. Hij is bang voor represailles van leden van een motorbende die achter de afpersing zouden zitten. V. stelt slechts als ‘bemiddelaar’ te hebben opgetreden.