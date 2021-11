Arnhemse Afro Bros maken kerstlied met Snoop Dogg: ‘Fantastisch!’

,,Populairder dan Mariah Carey zullen we niet worden, maar wie weet”, glundert Giordano Ashruf (31) bij het afspelen van California Christmas, dat hij maakte met compagnon Rashid Badloe (32).



Vrijdag lanceren ze het lied wereldwijd in de hoop een grote hit te scoren. California Christmas is een remix van een nummer dat hiphoplegende Snoop Dogg (een van de bekendste rappers van de laatste decennia en bekend van onder meer What’s My Name? en Gin and Juice in de jaren 90 en recenter Still D.R.E. en Drop It Like It’s Hot) vorig jaar maakte met de Canadese singer-songwriter Raff Pylon.