Arnhemse agent slaat agressieve arrestant gebroken oogkas, maar is niet strafbaar

Column Remco Kock De man zei dat J. Saman later beroemd kon worden en twijfelde of hij met het werk naar huis ging

10 juni Twee mannen en twee meisjes. Ze discussieerden over kunst. Niet in een museum, maar op de loop- en fietsbrug achter het Centraal Station. De oudste en grootste man had een schilderij in handen. Hij had het net gevonden, op de brug. De dertiger hield het doek zo vast dat de meisjes, tieners, het goed konden zien.