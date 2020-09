Arnhemse Angelique had corona: ‘Sprake van hysterie, die wordt aangewakkerd door de media’

Column Straks word ik alsnog het land uitgezet om de louche handel in kwijtge­raak­te vergunnin­gen en pasjes

3 september In de afgelopen vijf jaar had ik een verblijfsvergunning waar op staat dat ik tijdelijk in Nederland mag blijven. Het is het enige document dat we als vluchtelingen hebben en we moeten er voorzichtig mee omgaan.