Arnhemse badmintonster Piek in Thaise militaire bubbel: ‘Durf de gang niet eens op’

Arnhem/Bangkok - In haar hotel in de Thaise hoofdstad is een waar controlecentrum opgetrokken om de 216 spelers en speelsters gezond te houden. Volgende week staan de eerste wedstrijden op het programma, voor Selena Piek op dinsdag.



,,We mogen in het hotel de gang niet eens op, alleen als het tijd is om naar de trainingshal te gaan”, vertelt meervoudig EK-medaillewinnares Piek. ,,We worden in de gaten gehouden door een heel leger camera’s. Ik vraag me echt af wat er gebeurt als ik van mijn hotelkamer de gang op loop. Ik ga het maar niet proberen.”