Arnhemse bakker Stephan is 67, een mooie leeftijd om te stoppen

De zaak aan de Van Lawick van Pabststraat is in handen van Stephan (67) en Josita Reijnen (54). De leeftijd van Stephan Reijnen is de reden van de bedrijfsbeëindiging. ,,Je moet een keer stoppen”, zegt echtgenote Josita.



,,Dat kunnen we beter doen nu we allebei nog goed zijn. Het is tijd om te gaan genieten van andere dingen in het leven. Daarbij: er is geen opvolger. De kinderen hebben voor een andere carrière gekozen.”