Arnhemse balletdocente Melissa is in haar vrije tijd een anime-heldin

Vrijwilligers Arnhemse Dorien geeft workshops over financiën uit ervaring met blut zijn

10:35 ARNHEM - Dorien Stoll (38) is een verbinder: ,,Het zit in mijn DNA om dingen te organiseren en mensen bij elkaar te brengen.’’ Bij Vitale Verbindingen, waar ze vrijwilliger is, is ze op haar plek. De stichting bestaat uit een netwerk met een kern van ervaringswerkers, met als doel: mensen weer de participatieladder op helpen.