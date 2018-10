Arnhemse basisscholen zijn klaar met smerige toiletten

René van Eijk, directeur van De Zyp, ziet daardoor duidelijk verbetering. ,,Over het algemeen zijn de toiletten netjes. Soms gaat het mis: vooral op de jongenstoiletten is de richting nog wel eens zoek. Dat levert bij vrijwel iedereen frustratie op. En stank. Dat willen we niet. Meer toezicht bij toiletbezoek is niet wenselijk en ook niet te organiseren. In de groepen besteden we dus geregeld extra aandacht aan toilethygiëne. En wonder boven wonder helpt dat.’’



In oudere scholen is het moeilijker om de wc's schoon te houden, omdat de vloeren verouderd zijn en bijvoorbeeld tegeltjes met voegen bevatten. Ook is de manier van doortrekken soms nog achterhaald, omdat het bijvoorbeeld te moeilijk is voor kleuters. Op dit moment wordt er gewerkt aan de renovatie van toiletgroepen op de Julianaschool in Arnhem. Als dat klaar is, worden de wc's op de Pieter Brueghelschool aangepakt.