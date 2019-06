Arnhemse bioscoop dicht vanwege de hitte

Wel bekend is dat de temperatuur in de zaal kennelijk ook op minder warme dagen flink kan oplopen. ‘Het was echt niet uit te houden in de hitte’, klaagde een bezoeker vorige maand nog op Facebook. Het was die dag buiten zo’n 20 graden. ‘Old skool bioscoop, maar de hitte in de zaal is niet uit te houden’, reageerde een andere bezoeker enkele dagen daarvoor.



Het probleem van de warme zaal is bekend, liet Vue weten in een reactie op Facebook. ‘We zijn op de hoogte van het probleem en zijn achter de schermen druk bezig met het bewerkstelligen van een verandering hierin.’



In mei maakte Vue al bekend het roer om te gooien. De bioscoop mikt na een transformatie op de filmliefhebber die meer comfort en luxe wil. De grootscheepse verbouwing moet een bezoekersstijging van 70 procent teweegbrengen.