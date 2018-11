Arnhemse ‘bomgordelman’ blijft weigeren zich te laten onderzoeken

Bekende gele kubus nu als gebakje te krijgen: ‘Trots op deze nieuwe evenemen­ten­plek’

10:09 ARNHEM - Een geel gebakje als resultaat van een ‘spontane zoete inval’. Pierre Kegels, van lunch- en werkcafé The Workstation, is maar wat blij met het ‘Kubusje’. Stephan Stienstra van Patisserie Christiaan en hij ontwikkelden het nieuwe Arnhemse gebakje in de vorm en de kleur van de gele kubus op het Gele Rijdersplein. ,,We zijn trots op deze nieuwe evenementenplek in het stadshart van Arnhem”, legt Kegels uit.