Arnhemse broers moeten cel in voor oplichten bejaarden en verstandelijk beperkten met babbeltruc

Mensen in Arnhem Vrijdag is marktdag voor Gea (63): ‘Ook als het koud is’

14:00 ,,Vrijdag is marktdag.” Dat vertelt Gea Kramer (63). ,,Ook als het koud is hoor, dat is gewoon even door de zure appel heen bijten.” Op vrijdag is ze helemaal vrij en vindt ze het fijn om wat vaste kramen aan te doen, zoals de kledingkraam en de rommelmarkt.