Arnhemse buurt ‘compleet overvallen’ door plannen voor woontoren: ‘Plotseling bouw van 70 meter hoog’

Volgens Gerrit Woerts van de werkgroep Zijdekwartier-Grote Enk waren op dit terrein aanvankelijk 250 woningen gepland. „Maar ineens was daar een maquette met twee woontorens”, zegt Woerts.



„In totaal kunnen er nu tot wel 750 woningen komen. De maximale bouwhoogte voor het Zijdekwartier (zoals de nieuwe wijk op het voormalige Akzo-terrein moet gaan heten, KM.) is volgens het huidige bestemmingsplan tien meter. Volkomen out of the blue is nu sprake van een maximale hoogte van 70 meter.



Op het terrein van Novartis komt een complex met vijftien bouwlagen. Wij vragen ons af wat de gevolgen zijn voor de parkeerdruk en de verkeersdruk in de omgeving.”