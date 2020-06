Arnhemse café's wijzen beschuldiging van polonaise in coronatijd van de hand

ARNHEM - De uitbaters van de de maandag gesloten Arnhemse kroegen Murphy’s Home en De Feestbeesten wijzen resoluut de beschuldiging van de hand dat gasten voor hun zaak de polonaise liepen. Ze willen zo snel mogelijk met de gemeente in gesprek over heropening van de zaak.

Burgemeester Ahmed Marcouch liet maandagmiddag beide zaken sluiten. Hij motiveerde dit besluit met de stelling dat het uitgaanspubliek zich onverantwoord gedroeg en de eigenaren niet in staat bleken te zijn om afdoende in te grijpen.



,,Ik baal hier enorm van", reageert Antoine Matser van Café De Feestbeesten. ,,We draaien nu drie jaar. We hebben in die drie jaar nooit politie bij de zaak gehad omdat ergens gezeur of gezeik was.” Rianne Schoonderbeek van Murphy's Home benadrukt dat de gasten die bij haar geserveerd hadden ‘keurig op de kruk zaten’ en dat het verzoek om sluiting volkomen uit de lucht kwam vallen.

‘Er is nooit een polonaise geweest’

‘Bullshit’ noemt Matser het verhaal van een voorbijganger dat de Varkensstraat op maandagmiddag het toneel zou zijn geworden van een polonaise. ,,Er is nooit een polonaise geweest. We worden volkomen ten onrechte neergezet alsof we de hele wereld wat hebben aangedaan.” Schoonderbeek beaamt dat volmondig. ,,Ik snap niet waar dat verhaal vandaan kwam.”

Wel erkent Matser dat op een bepaald moment een groep voor de zaak ging staan om een foto te maken voor Facebook. ,,Dat was een drama. Daar moesten we snel op handhaven. Een foutje was dat.”

Smalle Varkensstraat, snel druk

Matser erkent ook dat de Varkensstraat een smalle straat is die al snel vol raakt met mensen, zeker met een paar terrassen die de helft van de ruimte in beslag nemen. Een enthousiast publiek bij de les houden dat verplicht op een gereserveerde kruk moet zitten op anderhalve meter afstand blijkt lastig, vooral als goede vrienden en kennissen langs lopen.

Volledig scherm Café De Feestbeesten op Facebook © Café De Feestbeesten ,,Ik ben menige keer naar buiten geweest om mensen te vragen om door te lopen als ze geen kruk hadden", vertelt Schoonderbeek. Ook stonden er mensen aan de overzijde te roken. Matser: ,, Er zit bovendien ook nog een coffeeshop aan de overkant. Supermensen zijn dat maar ook zij hebben natuurlijk hun klandizie, mensen die voor de deur staan te wachten. Die staan dan bij ons op het terras." Toch hebben zowel Schoonderbeek en Matser het gevoel dat ze alles redelijk onder controle hadden.

Dreigende faillissement

Matser erkent volmondig dat dit soort problemen al voorspeld waren. Veel kroegen gingen niet open vanwege ruimtegebrek en omdat de uitbaters bang waren voor incidenten met uitgelaten stappers. ,,Maar het is op een gegeven moment wel kiezen tussen failliet gaan of kijken of we nog een paar centen kunnen verdienen.”

Matser bestrijdt dat het café meerdere malen gewaarschuwd is voordat de zaak gesloten werd op last van burgemeester Achmed Marcouch. ,,De politie is één keer bij ons binnen geweest omdat we de ramen open hadden, met het verzoek om de muziek iets zachter te zetten.”

Gemeente wacht op ‘goed verbeterplan’

Een woordvoerder van Marcouch geeft aan dat van heropening alleen sprake kan zijn bij een goed verbeterplan. Schoonderbeek vraagt zich af of ze nog wel een terras wil. Matser denkt aan hekken in het midden van de straat om het publiek in goede banen te leiden en hangen in de straat te voorkomen. ,,We heb dit al wekenlang voorbereid, de politie en de gemeente bijna gestalkt met onze voorstellen, misschien werden ze wel doodziek van ons. We hebben ze gevraagd om langs te komen. Maar daar kwam geen reactie op. We verwachten van de gemeente dat ze mee denken. Anders kunnen we alles net zo goed dicht houden.”

'Dit lijkt op wegpesterij’

Matser en Schoonderbeek spreken het vermoeden uit dat de gemeente hen bewust dwars zit. De plaatselijke overheid wil op termijn af van de horeca in de Varkensstraat.