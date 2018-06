Arnhemse cafés huren gangmakers in om andere klanten te lokken

Arnhemmer had 196 valse briefjes van 50 euro om 'rond te strooien in videoclip'

8 juni ARNHEM – Een 26-jarige Arnhemmer die begin vorig jaar in Ochten werd aangehouden met 196 valse briefjes van vijftig euro, zegt dat hij de bankbiljetten wilde gebruiken voor een videoclip. Hij had een rapnummer opgenomen en in het filmpje wilde hij geld rondstrooien. ,,Het was nooit mijn intentie het als echt geld te gebruiken”, zei hij gisteren op de rechtbank.