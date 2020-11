Arnhemse cafetaria alwéér overvallen: ‘Geld, geld! Kassa nu!’

Voor de derde keer in tweeënhalf jaar tijd heeft een overvaller geprobeerd de dagopbrengst van Plaza Kolibrie aan de Honigkamp te stelen . Omdat de man mogelijk schrok van de grote groep mensen in de cafetaria, koos hij eieren voor zijn geld. Niemand raakte gewond.

Treurig

,,Het is treurig dat dit gebeurt nu we het toch al zo moeilijk hebben door de coronacrisis”, zegt John Hu. Het was maandagavond kort na tienen, de deur van de cafetaria in de wijk Presikhaaf was dicht maar nog niet op slot.