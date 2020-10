Arnhemse ‘catnapper’ is buurtkatten spuugzat en vangt ze: ‘Ik heb gewaarschuwd dat ik ze naar een onbekende plek breng’

Kattenbezitters in de Arnhemse buurt Sint Marten zijn in alle staten. De kans dat hun geliefde huisdier gevangen wordt en met onbekende bestemming weggebracht is groot. Althans, als het aan buurtgenoot Oudendag ligt. ,,Laatst heb ik zeventien kattendrollen uit mijn tuin gehaald. Zeventien! Wat moet ik dan? De overlast, houdt niet op”, zegt de Arnhemmer.

Oudendag is een tuinliefhebber. Maar de lust om op een vrije zaterdagochtend plantjes te poten is hem wel vergaan. Katten van buurtbewoner gebruiken zijn tuin als kattenbak. ,,Laatst had een kat of meer katten tegen mijn tomatenplanten en komkommers gepist. Dat stonk zo enorm, dat zelfs zitten in de tuin niet te harden was. Die planten kon ik weggooien.”