Arnhemse Charlene in nieuwe tv-serie ‘It’s a man’s world’

Marcouch wil Prinsjes­dag in Arnhem met open armen ontvangen

18:18 ARNHEM/ DEN HAAG - Als het Binnenhof in Den Haag wordt verbouwd en er elders in het land locaties worden gezocht voor Prinsjesdag, zoals ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers voorstelt, dan is in elk geval Arnhem graag bereid mee te werken. Burgemeester Ahmed Marcouch noemt het ‘een unieke kans’.