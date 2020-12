Arnhemse chocolaterie Mousset giet jaarlijkse brokkendag in andere vorm: 1000 kilo afhaalbrokken

Ieder jaar organiseert chocolaterie Mousset in Arnhem daags na Sinterklaas een brokkendag. De overgebleven partijen chocolade, borstplaat en marsepein worden dan ‘verbrokkeld’ en voor een zacht prijsje per kilo verkocht. Zoetekauwen staan vaak al uren voordat de winkel op de Koningsstraat open gaat in de rij om brokken te bemachtigen.

Afhalen bij loket

Maar dit jaar zal brokkendag net even anders verlopen. De brokken dienen op dinsdag 8 december opgehaald te worden bij een loket van het Mousset-atelier op de Veilingstraat. ,,Het was niet verantwoord om het in de binnenstad te doen”, vertelt Theo Gerrits, die Mousset al jaren samen met zijn broer Martin runt. ,,Als iedereen anderhalve meter afstand zou houden, zou er een rij staan tot aan het stadhuis.”

Via de website van Mousset konden liefhebbers een lijst downloaden waarop aangegeven kon worden hoeveel kilo brokken men wilde hebben. Daar was veel animo voor. Theo: ,,De vraag naar brokken is groter dan ooit. Binnen de kortste keren was de lijst 1400 keer gedownload. De website kon al die bezoekers niet aan.”

Dinsdag

Tot 1 december kon men de lijst online of in de winkel inleveren. Mousset denkt op brokkendag 200 lijsten te kunnen honoreren. Daarvoor is 1000 kilo zoetigheid nodig, schatten de gebroeders Gerrits. Ze werken naar eigen zeggen dag en nacht om te voldoen aan de vraag.



Dinsdag kunnen de gelukkigen in één van drie tijdsblokken hun voorverpakte bestelling brokken ophalen. Arnhemmers die naast het net hebben gevist kunnen tot en met dit weekend bij Mousset terecht voor nog niet gebroken chocoladeletters.

Volledig scherm Het afhaalloket van chocolaterie Mousset in Arnhem © Rolf Hensel