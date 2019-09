Arnhemse coffeeshophouders in shock over proef met ‘staatswiet’

Politiek Arnhem gaat na dringend advies voor lijmpoging coalitie stadsbe­stuur

2 september ARNHEM Een lijmpoging in de coalitie van het stadsbestuur van Arnhem is ‘de enige logische optie’ voor herstel van de politieke stabiliteit. Dat stellen de verkenners Rutger Groot Wassink en Jan Markink in een advies aan de gemeenteraad.