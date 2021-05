Arnhemse daklozen krijgen een (permanent) dak boven het hoofd

Burgers’ Zoo teleurge­steld over uitstel versoepe­lin­gen, ‘maar volksge­zond­heid is veel belangrij­ker’

1 mei ARNHEM - Alles was in gereedheid gebracht. ,,We stonden in de startblokken.” Maar Burgers’ Zoo in Arnhem moet de deuren nog even gesloten houden. De versoepelingen die mogelijk op 11 mei zouden ingaan, werden zaterdag tot nader order uitgesteld. ,,Heel jammer”, zegt een woordvoerder van de Arnhemse dierentuin.