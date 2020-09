Arnhemse dames gaan ‘herenboeren’: ‘Mensen willen weer grip krijgen op hun eten’

Groenten, fruit, aardappelen, vlees, eieren en eventueel ook graan. Van je eigen boerderij. Verzorgd door je eigen boer.



Dat is het idee achter de Herenboerderij, een nog betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. De eerste, in Boxtel, ging in 2016 in bedrijf. Inmiddels zijn er zeven van dergelijke initiatieven en staan ruim dertig andere groepen te trappelen om ook in collectief verband de boer te gaan spelen.