Arnhemse docent geeft zichzelf aan op ‘kliklijn’ Forum voor Democratie

Forum voor Democratie riep op 12 maart leerlingen en andere betrokkenen in het onderwijs op om voorbeelden van linkse indoctrinatie te melden bij de partij. Volgens Baudet wemelt het in het onderwijs van de linkse docenten en moet daar een einde aan komen. Eerder richtte hij zijn pijlen op een docent uit Groenlo.

Onaanvaardbaar

Derksen, docent financiële beroepen op mbo-school Aventus in Deventer, vindt zo'n meldpunt laakbaar en onaanvaardbaar. Hij vindt dat met zo’n oproep de veiligheid in de klas en op de scholen in het geding kan komen. In zijn visie wordt op deze manier leerlingen en ouders opgeroepen om namen van ‘foute docenten’ aan te melden bij Forum voor Democratie. ,,Dat kan toch echt niet’’, aldus Derksen. Daarom heeft hij besloten tot een tegenactie. In een open brief aan Forum voor Democratie komt hij met een ‘eigen aangifte’. Er zijn in den lande meer docenten die dat hebben gedaan, maar Derksen heeft met zijn stellingname een groot publiek bereikt.

Derksen: ,,Ik sta voor goed onderwijs. Ik laat me niet intimideren of bang maken. Geen student hoeft mij ooit te verlinken bij welk meldpunt dan ook of die druk te voelen.’’

Zijn open brief aan FvD heeft hij op sociale media, zoals twitter en Facebook gedeeld. Het bericht van de Arnhemse docent wordt massaal gelezen. Het is op twitter al meer dan 30.000 keer bekeken. De leerkracht zegt dat hij vanuit het hele land adhesiebetuigingen krijgt, ook van collega's. ,,En een paar negatieve reacties. Vooral van mensen die mij als links typeren of me een slechte docent noemen.’’

De instelling van een meldpunt past volgens Derksen niet in een democratie. ,,De geschiedenis leert ons tot welke uitwassen het verklikken en intimideren gaan leiden. Vanwege al deze beweegredenen, en omdat ik me niet bang laat maken, zou ik me vereerd voelen als u mijn naam op de verklikkerslijst zou kunnen toevoegen’’, aldus Derksen.

Democratie-vijandelijke activiteiten

De docent geeft aan gewoon les te blijven geven zoals hij dat altijd doet. Hij kent zijn verantwoordelijkheid en houdt zich naar eigen zeggen aan wettelijke voorschriften in het onderwijs. Hij bereidt de studenten zogezegd voor op de toekomst en behoudt zich de vrijheid om alles met hen te spreken, wat van belang is rondom de behandeling van bepaalde onderwerpen.

Derksen: ,,Daarom zal ik blijven benoemen en duiden als uw leden en functionarissen van uw partij racistische, mensonterende, seksistische, geschiedenis vervalsende, feiten ontkennende of democratie-vijandelijke activiteiten begaan die ons vredig samenleven in de maatschappij in gevaar brengen, net zoals ik bij elke andere partij zal doen.’’

De Arnhemmer heeft bij de afgelopen provinciale verkiezingen SP gestemd. Hij bestempelt zichzelf als een zwevende kiezer. ,,Bij elke verkiezing kijk ik naar welke partij mijn stem gaat. Dat wisselt nogal’’, zegt de docent. De leerkracht (in zijn vrije tijd rugbyer) is niet bang dat zijn open brief aan FvD zal leiden tot een stortvloed aan ongewenste reacties.

Forum voor Democratie is nog niet voor commentaar bereikbaar.