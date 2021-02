Arnhemse ‘elitesoldaat’ voor de rechter om plan zich aan te sluiten bij Koerden: ‘Ik ben nooit aangekomen’

Column Rob Berends Dacht je dat je alles had gehad met de korenwolf, de kamsalaman­der en de zandhage­dis, is er nu de wespendief

14 februari En nu dus de wespendief. Dacht je dat je alles had gehad met de korenwolf, de kamsalamander en de zandhagedis, is er nóg een dier dat het niet op de vooruitgang heeft begrepen. Alle plannen voor windmolens rond de Veluwe kunnen in de papierversnipperaar.