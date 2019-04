Arnhemse Elles leeft na val al een jaar in de hel: ‘Mijn leven is kapot’

Ruim een jaar geleden zocht ze het lawaai nog op. ,,Ik ben gek op muziek. Maar nu komt elk geluid keihard binnen. Ik ben bang voor het voorjaar. Het geluid van fluitende vogels, de bladblazers of een elektrische heggeschaar. Ik kan er niet tegen. Het maakt mij radeloos. Dan moet ik oordoppen indoen. In mijn eigen huis. Tegenwoordig slijt ik mijn dagen in een verduisterde kamer in complete stilte. Elke dag. Ik heb hier geen zin meer in. Ik leef voor mijn kinderen, maar mijn leven is kapot.” Haar leven veranderde van de ene op de andere dag door een val van twee meter op de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam. Ze viel achterover op haar hoofd, raakte buiten bewustzijn en liep een zware hersenkneuzing op. Van een energieke en vrolijke moeder die graag met haar vriendinnen en zoons Michael (22), Wesley (19) en Kevin (17) naar een bioscoop ging of de stad bezocht is Kriek veranderd in een kasplantje, zoals een van haar zoons het omschrijft.

Maar er gloort hoop aan de horizon. Hoop waaraan Kriek zich vastklampt. Voor 18.000 euro kan ze in Amerika een behandeling krijgen waardoor ze voor 75 procent kan herstellen. Andere patiënten met niet-aangeboren hersenletsel hebben dit resultaat bereikt en zijn zeer tevreden. Een crowdfundingsactie moet dit bedrag opleveren. In juni kan Kriek terecht in een kliniek in Utah. ,,Maar dan moet ik het geld wel hebben. Anders gaat de reis niet door.” En daaraan wil ze niet denken. Zij wil weer leven. ,,Als ik ‘s ochtends een boterham smeer, moet ik eerst enkele minuten uitrusten. Daarna ga ik op de bank zitten of liggen somberen in de hoop dat de tijd snel voorbij gaat. Dagen duren soms een eeuwigheid. Dat is een nachtmerrie. Maar ik kan gewoon niets doen.”

Televisiekijken is er niet bij. ,,Van bewegend beeld krijg ik hersenpijn. En lezen put mij uit. Ik raak daardoor steeds dieper in een isolement. Ik heb geen idee wat er in de wereld gebeurt. Ik zie nooit meer een uitzending van het journaal bijvoorbeeld. Het enige nieuws dat ik te horen krijg, is via mijn zoons.”



Van de aanslag op een tram in Utrecht had Kriek niets gehoord. ,,Is volkomen aan mij voorbijgegaan. Als jij mij daarover niets had gevraagd, had ik er niet van geweten.”



Voor de val was Kriek een vrouw die van gezelligheid en reuring hield. Mensen om haar heen vond ze heerlijk. ,,Ik was een zorgzame moeder voor mijn drie zoons, die ik al veertien jaar alleen opvoed. Wij maakten het altijd gezellig. Lekker met een zak chips onder handbereik naar de televisie kijken. En als de zon doorbrak, gingen we barbecuen in de tuin. Daar waren we gek op. Daarnaast vond ik het heerlijk met vriendinnen een terrasje te pakken of te winkelen. Maar nu kan ik zelfs geen visite ontvangen. Verjaardagen vieren we niet meer. Ik kan er gewoon niet tegen.”