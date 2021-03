Arnhemse Eritreeër Tesfahuney Tekle mag voor het eerst in zijn leven stemmen en is ‘ontzettend blij’

Crisisover­leg in raad Arnhem na breuk: extra ingelaste vergade­ring moet splijtzwam in coalitie duiden

5 maart ARNHEM - De gemeenteraad van Arnhem vergadert woensdag over de gevolgen van de breuk in de coalitie. De fractievoorzitters van GroenLinks, VVD en PvdA zullen dan nader uitleg geven over de reden van hun abrupte afscheid van D66. Dan komt mogelijk duidelijkheid over de vraag of D66-wethouder Hans de Vroome opstapt.