Arnhemse ex-militair krijgt ruim 3 maanden cel voor stalking en vuistslag

De officier van justitie eiste donderdag 130 dagen cel, waarvan 34 voorwaardelijk wegens stalking, en daarnaast ook wegens een vuistslag die de man aan een buurman gaf op camping Schaarsbergen.

Eigenlijk moet de man opgenomen worden, denken meerdere hulpverleners, maar daaraan weigert de veteraan mee te werken. Hij weet zeker dat hij een stresssyndroom heeft, maar gedragsdeskundigen denken aan borderline en narcisme, waardoor niet naar zichzelf kijkt, en snel naar een ander wijst.

Leven ging verkeerde kant op na oorlog

Na terugkeer uit Afghanistan in 2005 stopte de man in 2006 bij Defensie, waarna het met zijn leven niet de goede kant op ging. Maar verschillende personen die hem in zijn optiek zouden helpen in zijn strijd voor gerechtigheid stelden hem teleur.

Een medewerker van ABP, de coach van het Veteraneninstituut en een persoon die bemiddelde richting Defensie regelden een urgentie en een inkomen voor hem toen hij weg moest op de camping in Schaarsbergen, maar ook een opname in een kliniek in Amersfoort. Toen hij dat weigerde kwam er geen geld en verviel zijn urgentie.

Terugpakken

,,Ik wilde ze terugpakken met woorden. Misschien ben ik een beetje te ver gegaan ja”, zei de man, die hen in een stroom berichtjes beloofde dat hij niet voor hun veiligheid en die van zichzelf in stond als hij een van hen zou tegenkomen. Ook stuurde de man een foto van zichzelf met een wapen.

Hij werd opgepakt en zit inmiddels 96 dagen in de cel. Ook het aanbod om de cel te verruilen voor opname in een kliniek wees hij intussen af. Wat de rechtbank betreft wordt hij vrijdag 10 uur alvast vrijgelaten. Als de rechtbank over 14 dagen de zaak ook bewezen vindt, is de maximale straf naar verwachting volgens de richtlijnen nooit langer dan die 96 dagen.

Uitspraak over 14 dagen.