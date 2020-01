Arnhemse familie Y. vrijgesproken, telefoontaps te mager als bewijs voor bendevorming

Video 330 optredens in 110 Arnhemse huiskamers tijdens Muziek bij de Buren

11:07 ARNHEM - In 110 huiskamers, van Lombok tot Rijkerswoerd geven Arnhemse muzikanten in totaal 330 optredens. Pop, jazz, rock, elektronisch of klassiek, voor elk is er wat wils. Wat in 2013 begon als een Arnhems initiatief is nu uitgegroeid tot een landelijke beweging van steden die zich van hun meest muzikale en gastvrije kant laten zien.