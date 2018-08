Arnhemse fietskoerier jaagt op wereldtitel in Riga

ARNHEM - Zevende was ze vorig jaar, bij de vrouwen, op het EK in Wenen. ,,Dus ik ga nu voor een plek bij de eerste tien'', zegt Lydia Timmermans (27).

De Arnhemse doelt op het wereldkampioenschap voor fietskoeriers waar ze komend weekeinde in Riga Nederland vertegenwoordigt.

Timmermans is al meer dan drie jaar werkzaam bij Cycloon Fietskoeriers, dat zijn uitvalsbasis heeft in de Van Muijlwijkstraat in Arnhem. Het bedrijf heeft ongeveer 25 mannen en vrouwen in dienst die op de fiets post, pakketten of andere dingen bezorgen op adressen in onder meer Arnhem, Velp, Oosterbeek, Schaarsbergen en Elst.

Hart verpand

Dat Timmermans niet alleen voor haar werk fietskoeriert, maar dat ze ook meedoet aan nationale en internationale wedstrijden met collega's bewijst twee dingen: dat ze een fietsfanaat is en dat ze zich meer thuis voelt in de wereld van de fietskoeriers dan in het onderwijs.

,,Ik heb de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving gedaan aan ArtEZ in Arnhem, maar voor de klas staan past niet echt bij mij. Ik heb mijn hart verpand aan het fietsen en die passie deel ik op zo'n evenement als in Riga met koeriers van over de hele wereld. Het contact, de feestjes die er bij horen en alles wat je daar deelt, dat maakt het zo leuk om bij NK's, EK's en WK's te zijn.''

Fietskoeriers vormen volgens Timmermans een bijzondere mensensoort. ,,Ze houden van een bepaalde mate van vrijheid in hun werk. En de helft heeft een artistieke achtergrond. Soms zijn het piraten op de fiets, die van tattoos houden en van harde muziek. Het zijn types die het liefst niet binnen de lijntjes kleuren.''

Nu de uitvoering nog

Bijna twee weken geleden vertrok Timmermans met de trein naar Berlijn, om daarvandaan op haar Genesis Equilibrium 20 naar Riga, de hoofdstad van Letland, te fietsen. ,,Ik heb 1334 kilometer gereden, in negen dagen. De slaapzak en de tent heb ik mee.''

Omdat ze niet alleen een gezellige tijd wil hebben, maar toch ook goed voor de dag wil komen op het WK pakt Timmermans in de aanloop naar de wedstrijd haar rust. Hoe het spel daar wordt gespeeld, is haar wel duidelijk, het gaat nu alleen nog om de uitvoering.

Quote Je wordt ook beoordeeld op vriende­lijk­heid. Net als in het echte leven, waar je als koerier bestellin­gen bij klanten aflevert Lydia Timmermans

,,Zaterdag zijn de kwalificaties, zondag is de main race. Je rijdt dan op een circuit met verschillende checkpoints die je in een bepaalde volgorde moet bezoeken aan de hand van een manifest met opdrachten. Heb je zo'n manifest uitgereden, dan verdien je punten en mag je op voor de volgende.''

Het is een afvalrace waarbij telkens de koerier met de minste punten afvalt, tot de sterkste overblijft. ,,Het gaat erom dat je het circuit met een bepaalde snelheid aflegt, maar dat is het niet alleen. Je wordt ook beoordeeld op vriendelijkheid. Net als in het echte leven, waar je als koerier bestellingen bij klanten aflevert.''