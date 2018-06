Arnhemse filmprijs Gouden Hert voor eerste keer uitgereikt

Het Gouden Hert wil Gelderland en Gelderse filmmakers onder de aandacht te brengen. ,,Gelderland is het Hollywood van Nederland’’, aldus initiatiefnemer Klaas Arie Westland. Met de naamgeving geeft hij een knipoog naar het Gouden Kalf, de belangrijkste Nederlandse filmprijs.



Geboren Arnhemmer Ben Brand won in de categorie 'Beste lange film' met Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. Vorige week nog werd de film, die voor een groot deel werd opgenomen in Arnhem, onderscheiden op het filmfestival van Greenwich, Connecticut in de VS.