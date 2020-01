Arnhemse flatbewoners opgeschrikt door autobranden: ‘In 22 jaar nooit zoiets meegemaakt’

Luxor Live grijpt naast titel ‘Beste Poppodium van Nederland’

10:32 ARNHEM/ GRONINGEN - Poppodium Luxor Live in Arnhem moet de titel Beste Poppodium van Nederland laten aan Rotown in Rotterdam. Dat won tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen het IJzeren Podiumdier van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF).