Arnhemse hal ongeschikt voor produceren van mondkapjes: Mondmaskerfabriek gaat verhuizen

24 september ARNHEM - De prijsvechters veroveren het Musiskwartier in Arnhem. Na de komst van voordeeldrogist Prijsmepper in het voormalige pand van Blokker is nu ook ‘Medikamente Parfumerie’ Die Grenze in het winkelcentrum in het stadshart neergestreken.