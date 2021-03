Arnhemse Hedwig loopt én prikt van Groningen tot Brabant

Zondag kwam de 25-jarige studente Wetenschapscommunicatie langs haar ‘thuishaven’ Arnhem. ,,Ik ben al een jaar of vijf wandelfanaat. Het lekkerst voel ik me bij een kilometer of 20 per dag.” Ze studeert in Groningen en zag daar het Natuurpad.



,,Het langste wandelpad door de natuur van Nederland: van Delfzijl tot Goirle. Van Waddenzee tot Belgische grens. Behoorlijk zigzaggend, om zoveel mogelijk asfalt te vermijden. Want ik heb nu 250 kilometer gelopen en dan zou je met de auto al lang voorbij Arnhem zijn.”