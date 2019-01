Arnhemse heuvels te glad door sneeuw; busvervoer ernstig ontregeld

Winterweer veroor­zaakt verkeersin­farct in en rond Gelderse steden

17:02 ARNHEM/ NIJMEGEN - Rondom Arnhem en Nijmegen is vandaag een vroege spits ontstaan die in de uren daarna een van de drukste van heel Nederland werd. Al voor 15.30 uur was er oponthoud op provinciale wegen en rijkswegen rond de steden. In heel Nederland stond er rond 17.00 uur een totaal aan 1555 kilometer file op snelwegen en provinciale wegen. De drukste spits ooit.