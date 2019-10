Arnhemse hockeyclub HCM pakt foeterende ouders aan

‘Je zult maar vrijwilliger bij een sportvereniging zijn. Dan moet je best een beetje masochistisch zijn’, schrijft Kamp aan de leden.



‘Terwijl jij vol goede bedoelingen heel veel vrije tijd in je cluppie steekt, word je van alle kanten gebombardeerd met onvrede, scepsis, boosheid en soms zelf ronduit hufterig gedrag. Ik vind het niet zo gek dat we bij HCM steeds meer vrijwilligers kwijtraken en het steeds moeilijker wordt om nieuwe te vinden’.

‘Vrijwilligers zijn al snel uitgeblust’

Kamp schreef het betoog op persoonlijke titel, maar met steun van het bestuur. ,,Vrijwilligers die bij ons aan de slag gaan, zijn vaak al snel uitgeblust door alle negativiteit vanuit de leden. Nadat we onze mail verstuurden, hebben we de eerste excuses al binnen gekregen. Dat is onze bedoeling, dat we mensen aan het denken zetten.”



Al veertien jaar is Kamp vrijwilliger bij de vereniging aan de Drielsedijk in Arnhem-Zuid. Eerst omdat zijn kinderen er speelden, nu omdat hij zelf hockeyt. In die veertien jaar zag Kamp de omgangsvormen verharden.



Vrijwilligers worden nu veelvuldig lastig gevallen door (ouders van) leden, vaak op een onfatsoenlijke manier. Volgens Kamp vooral het gevolg van de opkomst van whatsapp en sociale media. ,,Veertien jaar geleden hadden we überhaupt geen Facebookpagina.”

‘Ik snap de frustratie dat je af en toe een bardienst moet draaien’

Klachten van leden of ouders van leden gaan over ieder denkbaar onderwerp. Kamp schrijft aan de leden: ‘Ik begrijp je frustratie als je kind niet in een eerste team komt. Of wanneer balletles tegelijk valt met een hockeytraining. Of als je je contributie gewoon moet betalen, ook als je trainingstijd door onvoorziene omstandigheden verandert. Of als je als lid ook moet fluiten en als ouder af en toe bardiensten moet draaien. Ik vind het oprecht ontzettend vervelend allemaal. Maar HCM Arnhem is geen bedrijf met een callcenter of ledenserviceafdeling. De meeste vrijwilligers hebben gewoon een vaste baan. En mocht je denken dat ze er rijk van worden: vrijwilligers worden bij HCM NIET betaald’.

‘Leden willen veel, maar geven weinig terug’