Arnhemse horeca heeft begrip voor vroege horecasluiting, maar ‘het is wel balen’

Overal in het centrum van Arnhem hangt een rode gloed van de terraswarmers onder parasols. Een gezin dat bij een Mexicaans restaurant in de Pauwstraat heeft gegeten heeft begrip voor de maatregelen: ,,Maar het is wel balen.” In de horecazaken mogen vanaf dinsdag nog maar dertig mensen zitten, dus de ondernemers zetten in op hun terrassen om de omzet op peil te houden.



Dat is ook goed te merken in ’t Taphuys in Arnhem, een grote zaak in het centrum waar tot voor kort 120 mensen in pasten met in acht neming van de anderhalve meter afstand. Bedrijfsleider Kiki Overbeek moest wel even slikken toen de maatregelen bekend werden gemaakt.