Arnhemse horecabaas ziet tekort en begint uitzendbureau met koks van over de grens

Gielen, met vriendin Lisanne Fioole uitbater van De Staat Bar & Keuken aan de Markt in Arnhem, wil met uitzendbedrijf I-Cooks iets doen aan het schreeuwend tekort aan koks in de horeca. Het vizier is in eerste instantie gericht op Spanje en Portugal. Naar verwachting wordt de eerste kok in maart geplaatst, ‘waarschijnlijk ergens bij een strandpaviljoen’.



De horeca-ondernemer kwam driekwart jaar geleden op het idee om een uitzendbedrijf te beginnen. ,,Het personeelstekort in de horeca, met name in de keuken en in de bediening, is in de branche het gesprek van de dag. Steeds weer hoor je van collega’s die op zoek zijn naar een kok en hoe ze aan anderen vragen of ze nog iemand weten. Het probleem is dat iedereen in dezelfde vijver vist.”