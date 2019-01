Arnhemse hotspot in landelijke ‘flits top 10’ van Flitsmeister

Klokken Eusebius­kerk in Arnhem staan stil op 2 minuten over 4

11:54 ARNHEM - De klokken van de Eusebiuskerk in Arnhem staan stil. De wijzers zijn blijven steken op het tijdstip 2 minuten over 4. De technische man van de Stichting Eusebius Arnhem doet onderzoek naar de oorzaak van de problemen. Het streven is het uurwerk zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen.